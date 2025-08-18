14ème Open International de Beach Tennis Saint-Georges-de-Didonne

14ème Open International de Beach Tennis

Grande Plage Centrale de Saint-Georges Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

14ème édition du plus gros événement de beach tennis de métropole !



Avec les meilleurs joueurs mondiaux !

Grande Plage Centrale de Saint-Georges Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 28 48 99

English :

14th edition of France’s biggest beach tennis event!



With the world’s best players!

German :

14. Ausgabe des größten Beach-Tennis-Events der Metropole!



Mit den besten Spielern der Welt!

Italiano :

14a edizione del più grande evento di beach tennis della Francia continentale!



Con i migliori giocatori del mondo!

Espanol :

¡14ª edición del mayor acontecimiento de tenis playa de Francia continental!



¡Con los mejores jugadores del mundo!

