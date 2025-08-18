14ème Open International de Beach Tennis Saint-Georges-de-Didonne
14ème Open International de Beach Tennis Saint-Georges-de-Didonne lundi 18 août 2025.
14ème Open International de Beach Tennis
Grande Plage Centrale de Saint-Georges Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : Dimanche 2025-08-18
fin : 2025-08-23
2025-08-18
14ème édition du plus gros événement de beach tennis de métropole !
Avec les meilleurs joueurs mondiaux !
English :
14th edition of France’s biggest beach tennis event!
With the world’s best players!
German :
14. Ausgabe des größten Beach-Tennis-Events der Metropole!
Mit den besten Spielern der Welt!
Italiano :
14a edizione del più grande evento di beach tennis della Francia continentale!
Con i migliori giocatori del mondo!
Espanol :
¡14ª edición del mayor acontecimiento de tenis playa de Francia continental!
¡Con los mejores jugadores del mundo!
