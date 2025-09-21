14ème Rassemblement auto-moto Parking Netto Herbignac
14ème Rassemblement auto-moto Parking Netto Herbignac dimanche 21 septembre 2025.
14ème Rassemblement auto-moto
Parking Netto Champ de foire Herbignac Loire-Atlantique
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
14ème rassemblement de voitures anciennes organisé par l’association Herbignac Passion Moteur.
Exposition Auto-motos de collection et tracteurs.
Youngtimers Tracteurs anciens
Mustang, 60 ans de légende (1964-2024).
Bar et restauration sur place. .
Parking Netto Champ de foire Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire hpm44410@gmail.com
