14ème Rassemblement auto-moto Parking Netto Herbignac dimanche 21 septembre 2025.

Parking Netto Champ de foire Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

14ème rassemblement de voitures anciennes organisé par l’association Herbignac Passion Moteur.

Exposition Auto-motos de collection et tracteurs.
Youngtimers Tracteurs anciens

Mustang, 60 ans de légende (1964-2024).

Bar et restauration sur place.   .

Parking Netto Champ de foire Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire   hpm44410@gmail.com

