14ème Rencontre Balade de voitures anciennes et vide grenier Impasse des Gombauds Tauriac
14ème Rencontre Balade de voitures anciennes et vide grenier Impasse des Gombauds Tauriac dimanche 12 avril 2026.
14ème Rencontre Balade de voitures anciennes et vide grenier
Impasse des Gombauds Château Moulin de la Marzelle Tauriac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
L’Auto-D-Potes organise sa 14ème rencontre balade le 12 avril de 8h30 à 17h.
Présentation des voitures âgées de plus de 30 ans.
9h30 balade puis dégustation au Château Le Moulin de la Marzelle à Tauriac.
Tombola de l’Auto-D-Pote 1€ le ticket, lots divers à gagner.
Repas (20€) apéritif, salade piémontaise, saucisse lentille, fromage, dessert maison, café et vin compris.
Réservation avant le 6 avril.
Vide grenier organisé par le comité des fêtes le dimanche 12 avril de 9h à 18h (2,50€ mètre (min. 2m) avec un café offert aux exposants ). Buvette et snacking sur place. Réservation 07.85.81.93.96 ou cdf.tauriac@gmail.com.
Ambiance festive, objets vintage, bonnes affaires… et passion automobile au rendez-vous ! .
Impasse des Gombauds Château Moulin de la Marzelle Tauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 97 86 51 lauto-d-potes@live.fr
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English : 14ème Rencontre Balade de voitures anciennes et vide grenier
L’événement 14ème Rencontre Balade de voitures anciennes et vide grenier Tauriac a été mis à jour le 2026-03-27 par Bourg Cubzaguais Tourisme