14ème rencontre chorales Salle Nicolas Larbaud Saint-Yorre

Saint-Yorre

14ème rencontre chorales

Salle Nicolas Larbaud 5 rue Nicolas Larbaud Saint-Yorre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

14ème rencontre chorales organisée par la chorale Not’Enbulles de Saint-Yorre avec la participation des chorales GPS de Vichy, Choeur en Folie de Cusset.

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Salle Nicolas Larbaud 5 rue Nicolas Larbaud Saint-Yorre 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 35 83

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English :

14th choir meeting organized by the Not’Enbulles choir from Saint-Yorre, with the participation of the choirs GPS from Vichy and Choeur en Folie from Cusset.

L’événement 14ème rencontre chorales Saint-Yorre a été mis à jour le 2026-05-08 par Vichy Destinations