14ème rencontre chorales Salle Nicolas Larbaud Saint-Yorre
14ème rencontre chorales Salle Nicolas Larbaud Saint-Yorre dimanche 7 juin 2026.
Saint-Yorre
14ème rencontre chorales
Salle Nicolas Larbaud 5 rue Nicolas Larbaud Saint-Yorre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
14ème rencontre chorales organisée par la chorale Not’Enbulles de Saint-Yorre avec la participation des chorales GPS de Vichy, Choeur en Folie de Cusset.
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Salle Nicolas Larbaud 5 rue Nicolas Larbaud Saint-Yorre 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 35 83
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English :
14th choir meeting organized by the Not’Enbulles choir from Saint-Yorre, with the participation of the choirs GPS from Vichy and Choeur en Folie from Cusset.
L’événement 14ème rencontre chorales Saint-Yorre a été mis à jour le 2026-05-08 par Vichy Destinations