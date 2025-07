14ème Ronde des Globules rue du Stade Dannelbourg

14ème Ronde des Globules rue du Stade Dannelbourg samedi 19 juillet 2025.

14ème Ronde des Globules

rue du Stade Stade municipal Dannelbourg Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-07-19 18:00:00

fin : 2025-07-19 21:00:00

2025-07-19

Course nature organisée par le Judo club de Troisfontaines et l’Amicale des donneurs de sang de Dannelbourg.Tout public

rue du Stade Stade municipal Dannelbourg 57820 Moselle Grand Est +33 6 14 84 24 46 larondedesglobules@gmail.com

English :

Nature race organized by the Troisfontaines Judo Club and the Amicale des donneurs de sang de Dannelbourg.

German :

Naturlauf, organisiert vom Judoclub Troisfontaines und der Amicale des donneurs de sang de Dannelbourg (Freundeskreis der Blutspender von Dannelburg).

Italiano :

Gara naturale organizzata dal Judo Club Troisfontaines e dall’Associazione Donatori di Sangue di Dannelbourg.

Espanol :

Carrera por la naturaleza organizada por el Club de Judo de Troisfontaines y la Asociación de Donantes de Sangre de Dannelbourg.

