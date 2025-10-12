14ème Run & Bike Saint-Quentin Saint-Quentin

14ème Run & Bike Saint-Quentin Saint-Quentin dimanche 12 octobre 2025.

14ème Run & Bike Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne

La 14ème édition du Run & Bike de Saint-Quentin aura lieu le dimanche 12 octobre !

Plusieurs parcours vous sont proposés
– Animathlon (de 4 à 9 ans) départ 11h.
– Jeunes (de 10 à 13 ans) départ 11h30.
– XS (à partir de 14 ans) départ 13h.
– S (à partir de 16 ans) départ 14h.

Inscriptions au lien plus bas.

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France  

