14ème Run & Bike Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne

La 14ème édition du Run & Bike de Saint-Quentin aura lieu le dimanche 12 octobre !

Plusieurs parcours vous sont proposés

– Animathlon (de 4 à 9 ans) départ 11h.

– Jeunes (de 10 à 13 ans) départ 11h30.

– XS (à partir de 14 ans) départ 13h.

– S (à partir de 16 ans) départ 14h.

Inscriptions au lien plus bas. 0 .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

