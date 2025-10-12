14ème Run & Bike Saint-Quentin Saint-Quentin
14ème Run & Bike Saint-Quentin
Saint-Quentin Aisne
La 14ème édition du Run & Bike de Saint-Quentin aura lieu le dimanche 12 octobre !
Plusieurs parcours vous sont proposés
– Animathlon (de 4 à 9 ans) départ 11h.
– Jeunes (de 10 à 13 ans) départ 11h30.
– XS (à partir de 14 ans) départ 13h.
– S (à partir de 16 ans) départ 14h.
Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France
