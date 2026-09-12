14ème Salon d’Automne Arts et Créations Ouzouer-sur-Loire
vendredi 25 septembre 2026 · Ouzouer-sur-Loire
Informations pratiques
Ouzouer-sur-Loire
14ème Salon d’Automne Arts et Créations
Salle Ballot Ouzouer-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-25 15:30:00
fin : 2026-09-27 18:30:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26 2026-10-03
Arts & Créations peintures, sculptures, photos, …
– par la Commission Animations Commerces et Associations d’Ouzouer sur Loire – .
Salle Ballot Ouzouer-sur-Loire 45570 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 27 05 05 mairie@mairieouzouersurloire.fr
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English :
L’événement 14ème Salon d’Automne Arts et Créations Ouzouer-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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