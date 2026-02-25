14ème Salon de la création à l’aiguille Quand le fil s’en mêle Panazol
La commune de Panazol accueille la 14ème édition du Salon de la création à l’aiguille Quand le fil s’en mêle , rendez-vous incontournable des passionnées d’arts textiles et de création à l’aiguille.
Cet événement singulier rassemble brodeuses, créatrices, artistes textiles et amateurs de fil autour d’une même passion: le geste, la matière et l’imaginaire. En 2026, l’événement s’inscrit dans un thème fédérateur et évocateur Invitation aux voyages .
Pendant trois jours, sept lieux d’exposition, scénographiés avec soin, transforment Panazol en véritable territoire d’expression textile. Broderie, patchwork, crochet, laine, art textile contemporain et savoir-faire traditionnels sont déclinés par plusieurs artistes français.
Temps fort de la biennale, le concours national d’arts textiles invite créatrices et artistes textiles, amateurs à proposer une oeuvre originale sur le voyage. .
Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 06 20 capanazol@gmail.com
