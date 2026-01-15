14eme salon des collectionneurs Joinville
14eme salon des collectionneurs Joinville dimanche 18 janvier 2026.
14eme salon des collectionneurs
Salle des fêtes de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Tout public
Venez échanger, acheter et/ou découvrir le 15eme salon des collectioneurs (cartes postales, livres, BD, retro-gaming, fèves, capsules, timbres, vieux papiers, disques, cartes à jouer, jouets anciens, militaria, affiches, plaques émaillées, monnaies, petits objets de collection, miniatures, etc).
En plus, l’entrée est gratuite à tous. Vous aurez la possibilité de vous restaurez et de boire sur place. Un parking gratuit est également accessible. .
Salle des fêtes de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 19 09 apncv52@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 14eme salon des collectionneurs Joinville a été mis à jour le 2026-01-13 par Antenne de Joinville