14eme salon des collectionneurs

Salle des fêtes de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Tout public

Venez échanger, acheter et/ou découvrir le 15eme salon des collectioneurs (cartes postales, livres, BD, retro-gaming, fèves, capsules, timbres, vieux papiers, disques, cartes à jouer, jouets anciens, militaria, affiches, plaques émaillées, monnaies, petits objets de collection, miniatures, etc).

En plus, l’entrée est gratuite à tous. Vous aurez la possibilité de vous restaurez et de boire sur place. Un parking gratuit est également accessible. .

Salle des fêtes de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 19 09 apncv52@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 14eme salon des collectionneurs Joinville a été mis à jour le 2026-01-13 par Antenne de Joinville