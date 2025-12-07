14ème Salon des Collections du Groupe Philatélique Creillois Creil

14ème Salon des Collections du Groupe Philatélique Creillois

1 Rue du Valois Creil Oise

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Les passionnés du Groupe Philatélique Creillois organise dimanche 7 décembre leru 17ème Salon des collections! Timbres, cartes postales, monnaies, vieux papiers, muselets, modèles réduits et autres objets de collections. Rdv de 9h à 17h au Centre des Rencontres du Valois à Creil. Entrée gratuite.

Il y aura bien évidemment des timbres à dénicher et également des cartes postales, monnaies, vieux papiers, muselets, modèles réduits et autres objets de collections.

De 9h à 17h au Centre des Rencontres 1,rue du Valois à Creil

Renseignements: 06 26 76 48 57 www.philacreil.fr .

1 Rue du Valois Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 6 26 76 48 57

English :

The enthusiasts of the Groupe Philatélique Creillois are organizing the 17th Salon des collections on Sunday, December 7! Stamps, postcards, coins, old paper, wirehoods, scale models and other collectibles. From 9 a.m. to 5 p.m. at the Centre des Rencontres du Valois in Creil. Free admission.

German :

Die passionierten Mitglieder der Groupe Philatélique Creillois organisieren am Sonntag, dem 7. Dezember, den 17. Salon des collections! Briefmarken, Postkarten, Münzen, Altpapier, Museen, Modelle und andere Sammlerobjekte. Treffpunkt von 9 bis 17 Uhr im Centre des Rencontres du Valois in Creil. Eintritt frei.

Italiano :

Gli appassionati del Groupe Philatélique Creillois organizzano il 17° Salone delle collezioni domenica 7 dicembre! Francobolli, cartoline, monete, carta antica, corsetti, modellini in scala e altri oggetti da collezione. Dalle 9.00 alle 17.00 presso il Centre des Rencontres du Valois a Creil. Ingresso libero.

Espanol :

Los entusiastas del Groupe Philatélique Creillois organizan el 17º Salón de las colecciones el domingo 7 de diciembre Sellos, postales, monedas, papel antiguo, corsés, maquetas y otros objetos de colección. De 9.00 a 17.00 h en el Centro de Encuentros Valois de Creil. Entrada gratuita.

L’événement 14ème Salon des Collections du Groupe Philatélique Creillois Creil a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Creil Sud Oise