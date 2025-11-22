14ème Salon du livre de jeunesse du Pays de Morlaix Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs

14ème Salon du livre de jeunesse du Pays de Morlaix Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs samedi 22 novembre 2025.

14ème Salon du livre de jeunesse du Pays de Morlaix

Rue Park Ar Roudour Espace du Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Fais ton nid ? Toutes les possibilités sont là au sol, sous un toit, dans un arbre, avec des matériaux naturels ou non, douillet et cocooning, ouvert et accueillant … Eh bien, le plaisir de lire, c’est pareil, on peut le pratiquer de chacun à sa manière, non ?

Le week-end des 22 & 23 novembre 2025, prends tes aises au Roudour, à Saint-Martin des Champs, et découvre ce que les jeunes et les artistes ont imaginé pour habiter ce thème. Entre dans l’univers des auteurs illustrateurs ou trices invités, échange avec eux et repart dans ta tanière chargé de livres à offrir, ou à garder, petites pierres qui après notre salon du livre construiront les imaginaires, dans le secret des alcôves.

Viens assister à nos lectures et spectacles, participe aux ateliers, ressort avec le maquillage, l’inspiration et peut-être la fierté d’avoir parlé breton.

Hâte d’y être ? Nous aussi ! RV donc au 14è salon du livre jeunesse du Pays de Morlaix, organisé par notre association de bénévoles… .

Rue Park Ar Roudour Espace du Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 14ème Salon du livre de jeunesse du Pays de Morlaix Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2025-09-22 par OT BAIE DE MORLAIX