Informations pratiques

Saujon

14ème tournoi Jean-Jacques Méchin de Rugby à 5

Stade Jean Le Saoult Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Venez nombreux assister ou participer à notre 12ème tournoi Jean-Jacques Méchin de rugby à 5 au stade Jean le Saoult, samedi 26 septembre 2026 après-midi.

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Stade Jean Le Saoult Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine carolicarrard@gmail.com

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English :

We hope to see many of you come out to watch or participate in our 12th Jean-Jacques Méchin 5-a-side rugby tournament at Jean le Saoult Stadium on Saturday afternoon, September 26, 2026.

L’événement 14ème tournoi Jean-Jacques Méchin de Rugby à 5 Saujon a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Saujon