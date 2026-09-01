14ème tournoi Jean-Jacques Méchin de Rugby à 5 Saujon
samedi 26 septembre 2026 · Saujon
Informations pratiques
Saujon
14ème tournoi Jean-Jacques Méchin de Rugby à 5
Stade Jean Le Saoult Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Venez nombreux assister ou participer à notre 12ème tournoi Jean-Jacques Méchin de rugby à 5 au stade Jean le Saoult, samedi 26 septembre 2026 après-midi.
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Stade Jean Le Saoult Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine carolicarrard@gmail.com
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English :
We hope to see many of you come out to watch or participate in our 12th Jean-Jacques Méchin 5-a-side rugby tournament at Jean le Saoult Stadium on Saturday afternoon, September 26, 2026.
L’événement 14ème tournoi Jean-Jacques Méchin de Rugby à 5 Saujon a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Saujon
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