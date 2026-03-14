14ÈMES RANDOS-PATRIMOINE

Cailhau Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 07:45:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Accueil au foyer de Cailhau

7h15 Ouverture de l’évènement

Inscription obligatoire sur place le jour même tarif 5€

8h00-10h00 Départ accompagné et commenté vers 6 sentiers au choix

12h retour au centre de village de Cailhau

12h15 au centre du village de Cailhau discours des personnalités animation musicale

12h30 vin d’honneur offert par la Communauté de Communes du Limouxin

13h repas du Terroir au foyer du village.

Entrée + plat + dessert, bar à vin tenu par les vignerons de l’AOP Malepère, réservation obligatoire avant la manifestation auprès de l’Office de Tourisme du Limouxin (25€ avec le café compris)

Paiement auprès de l’Office de Tourisme par chèque à l’ordre du trésor public ou par espèces.

Entrée Salade de gésiers confits, croûtons, noix, vinaigrette balsamique ;

Plat Boeuf bourguignon (joue de bœuf) à la moutarde à l’ancienne · Gratin dauphinois et légumes de saison ;

Dessert Tarte aux pommes maison et café.

15h30 -17h foyer de Cailhau Conférence gratuite sur le thème La grande saga des seigneurs d’Alaigne, vicomtes du Razès et leurs vasseaux (Les Routier, les Cailhau) au tournant des XII° et XIII° siècles. Leur rôle et leur résistance durant la Croisade Albigeoise. Leur lien avec le catharisme .

.

Cailhau 11240 Aude Occitanie +33 4 68 31 11 82 tourisme@cc-limouxin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome at the Cailhau foyer

7.15am: Opening of the event

Registration required on site on the day fee: 5?

8:00-10:00: Guided and commented departure for a choice of 6 trails

12pm: Return to Cailhau village center

12:15pm: Cailhau village center speeches by VIPs ? musical entertainment

12:30 pm: vin d’honneur offered by the Communauté de Communes du Limouxin

1pm: Terroir meal in the village foyer.

Starter + main course + dessert, wine bar run by AOP Malepère winegrowers, reservations required before the event at the Limouxin Tourist Office (25? including coffee)

Payment at the Tourist Office by cheque made payable to the Treasury or in cash.

Starter: Salad of confit gizzards, croutons, walnuts, balsamic vinaigrette;

Main course: Beef bourguignon (cheek of beef) with old-fashioned mustard Gratin dauphinois and seasonal vegetables;

Dessert: Homemade apple tart and coffee.

3:30 pm 5 pm: foyer de Cailhau ? Free conference on the theme: The great saga of the lords of Alaigne, viscounts of Razès and their vassals (the Routiers, the Cailhau) at the turn of the 12th and 13th centuries. Their role and resistance during the Albigensian Crusade. Their links with Catharism .

L’événement 14ÈMES RANDOS-PATRIMOINE Cailhau a été mis à jour le 2026-03-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin