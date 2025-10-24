14èmes Rencontres Photographiques des Trois Pays Huningue

14èmes Rencontres Photographiques des Trois Pays Huningue vendredi 24 octobre 2025.

14èmes Rencontres Photographiques des Trois Pays

23 rue Barbanègre Huningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-25 2025-11-01 2025-11-02

Le Photoclub du Rhin organise sa 14ème édition des Rencontres Photographiques des Trois Pays, un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels et amateurs de photographie !

L’exposition est ouverte sur 3 week-ends à tous ceux qui souhaitent observer de belles images dans une ambiance conviviale et dynamique. Pour les membres, elle est l’occasion de présenter leur travail, en donnant libre cours à leur imagination et leur talent. Une conférence, une masterclass ainsi que des visites commentées seront proposées par l’invité d’honneur Philippe Simon, artiste photographe et créateurs d’images numériques.

Vernissage le vendredi 24 octobre à 19h.

Samedi 25 octobre à 18h30 Conférence « Le collage numérique, la solution qui colle à mon idée » sur le collage numérique et en particulier le travail de Philippe Simon sur sa série d’images baptisée Archi Onirique. A l’aide d’exemples concrets, l’artiste explique comment passer d’une simple photographie d’architecture à une image qui raconte une histoire.

Dimanche 26 octobre à 10h Masterclass « De la photographie au collage numérique » avec un atelier de mise en œuvre d’un collage numérique avec plusieurs images à l’aide du logiciel de retouche Photoshop. 0 .

23 rue Barbanègre Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est photoclubdurhin@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 14èmes Rencontres Photographiques des Trois Pays Huningue a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue