14h-16h Atelier Numérique Déclics & papotage demande à l’animatrice numérique ! Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

14h-16h Atelier Numérique Déclics & papotage demande à l’animatrice numérique !

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Besoin d’un coup de main pour utiliser votre appareil ? L’animatrice numérique est là pour vous aider !

Sur inscription, +13 ans.

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : 14h-16h Atelier Numérique Déclics & papotage demande à l’animatrice numérique !

Need a hand using your device? Our digital animator is here to help!

Registration required, +13 years old.

