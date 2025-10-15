14th World Gene Convention (WGC 2025) Rue Costes et Bellonte Nice

14th World Gene Convention (WGC 2025)
Rue Costes et Bellonte
Hôtel Crowne Plaza Nice Grand Arénas
Nice
Alpes-Maritimes

Début : Vendredi 2025-10-15

fin : 2025-10-17

2025-10-15

Cette convention rassemble une communauté mondiale de scientifiques, de cliniciens et de professionnels pour discuter et partager des idées sur les avancées les plus récentes dans le domaine de la génomique et de la recherche liée aux gènes.

Rue Costes et Bellonte Hôtel Crowne Plaza Nice Grand Arénas

Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : 14th World Gene Convention (WGC 2025)

This convention brings together a global community of scientists, clinicians, and professionals to discuss and share insights into the cutting-edge advancements in genomics and gene-related research.

German : 14th World Gene Convention (WGC 2025)

Dieser Kongress bringt eine weltweite Gemeinschaft von Wissenschaftlern, Klinikern und Fachleuten zusammen, um über die neuesten Fortschritte in der Genomik und der genbezogenen Forschung zu diskutieren und Ideen auszutauschen.

Italiano : 14th World Gene Convention (WGC 2025)

Questo convegno riunisce una comunità globale di scienziati, clinici e professionisti per discutere e condividere idee sugli ultimi progressi della genomica e della ricerca sui geni.

Espanol : 14th World Gene Convention (WGC 2025)

Esta convención reúne a una comunidad mundial de científicos, clínicos y profesionales para debatir y compartir ideas sobre los últimos avances en genómica e investigación relacionada con los genes.

