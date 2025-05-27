15 000 Voix pour les légendes du rock Antarès Le Mans

15 000 Voix pour les légendes du rock

Antarès 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 18:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

15 000 VOIX POUR LES LEGENDES DU ROCK à Antarès Le Mans !

EN TOURNÉE À PARTIR DE 2026

Vivez une expérience rock hors du commun ! 15 000 choristes, répartis dans les plus grands Zéniths de France, vont enflammer les scènes en reprenant les plus grands classiques du rock Queen, The Rolling Stones, AC/DC et bien d’autres.

Dans 27 villes, 500 choristes de votre région monteront sur scène. Sous la direction de chefs de chœur locaux, chaque soirée sera un véritable spectacle, avec des harmonies puissantes et des solos légendaires.

Imaginez une armée de 15 000 voix s’unissant pour revisiter les plus grandes légendes du rock. Des classiques intemporels aux hymnes modernes, ces soirées exceptionnelles promettent de faire vibrer les murs de tous les Zéniths de France et de vous transporter dans l’univers palpitant du rock’n’roll. Venez vibrer, chanter et rocker avec nous à partir de janvier 2026 dans une ambiance électrique où la musique rassemble et fait battre les chœurs à l’unisson.

RDV le dimanche 18 janvier 2026 à 18h00 à Antarès. .

English :

15,000 VOICES FOR ROCK LEGENDS at Antarès Le Mans!

German :

15.000 STIMMEN FÜR DIE ROCKLEGENDEN in Antarès Le Mans!

Italiano :

15.000 VOCI PER LE LEGGENDE DEL ROCK all’Antarès Le Mans!

Espanol :

¡15.000 VOCES PARA LAS LEYENDAS DEL ROCK en Antarès Le Mans!

