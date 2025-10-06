15 000 Voix pour les Légendes du Rock Zénith de Limoges Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
500 choristes pour un show 100% rock ! Unique en Europe, cet événement hors du commun fait vibrer les plus grandes salles de France ! De Queen à AC/DC, en passant par The Rolling Stones, Nirvana ou Muse, redécouvrez les plus grands classiques du rock interprétés par 500 voix puissantes accompagnées de musiciens live.
Une expérience sonore et visuelle XXL où l’énergie du rock rencontre l’émotion du chant choral. Vibrez, chantez, partagez — et laissez-vous emporter dans une ambiance électrique qui fera trembler les murs des Zéniths de France !
Informations et réservations auprès du Zénith de Limoges (en lien). .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55 info@zenithlimoges.com
