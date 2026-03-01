15 000 VOIX POUR LES LÉGENDES DU ROCK Reims Arena Reims

15 000 VOIX POUR LES LÉGENDES DU ROCK

Reims Arena Boulevard Jules César Reims Marne

Tarif : 35 – 35 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Tout public

500 choristes pour un show 100% rock ! De Queen à AC/DC, en passant par The Rolling Stones, Nirvana ou Muse, redécouvrez les plus grands classiques du rock interprétés par 500 voix puissantes ! .

Reims Arena Boulevard Jules César Reims 51100 Marne Grand Est

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English : 15 000 VOIX POUR LES LÉGENDES DU ROCK

L’événement 15 000 VOIX POUR LES LÉGENDES DU ROCK Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès