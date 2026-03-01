15 000 VOIX POUR LES LÉGENDES DU ROCK Reims Arena Reims
15 000 VOIX POUR LES LÉGENDES DU ROCK Reims Arena Reims samedi 28 mars 2026.
15 000 VOIX POUR LES LÉGENDES DU ROCK
Reims Arena Boulevard Jules César Reims Marne
Tarif : 35 – 35 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Tout public
500 choristes pour un show 100% rock ! De Queen à AC/DC, en passant par The Rolling Stones, Nirvana ou Muse, redécouvrez les plus grands classiques du rock interprétés par 500 voix puissantes ! .
Reims Arena Boulevard Jules César Reims 51100 Marne Grand Est
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English : 15 000 VOIX POUR LES LÉGENDES DU ROCK
L’événement 15 000 VOIX POUR LES LÉGENDES DU ROCK Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès