15 000 voix pour les Légendes du Rock Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain dimanche 11 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-11 18:00 –

Gratuit : non 35 € à 65 € 35 € à 65 € Réservation : dhmanagement.trium.fr/fr/t/-/event/55799 Tout public

Vivez une expérience rock hors du commun ! 15 000 choristes, répartis dans les plus grands Zénith de France, vont enflammer les scènes en reprenant les plus grands classiques du rock : Queen, The Rolling Stones, AC/DC et bien d’autres. Dans 29 villes, 500 choristes de votre région monteront sur scène. Sous la direction de chefs de chœur locaux, chaque soirée sera un véritable spectacle, avec des harmonies puissantes et des solos légendaires. Imaginez une armée de 15 000 voix s’unissant pour revisiter les plus grandes légendes du rock. Des classiques intemporels aux hymnes modernes, ces soirées exceptionnelles promettent de faire vibrer les murs de tous les Zénith de France et de vous transporter dans l’univers palpitant du rock’n’roll. Venez vibrer, chanter et rocker avec nous dans une ambiance électrique où la musique rassemble et fait battre les chœurs à l’unisson

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com http://zenith-nantesmetropole.com