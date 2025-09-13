15 ans de Rejouets portes ouvertes ! Rejouets Cérences

Rejouets 11 Rue du Courtil Cérences Manche

À l’occasion des 15 ans de l’association Rejouets, nous avons le plaisir de vous convier à notre journée portes ouvertes, qui se tiendra de 11h à 18h, au 17 rue du Courtil à Cérences.

Un moment convivial autour d’un pot sera organisé à 12h, afin d’échanger avec vous et de vous présenter nos activités, notre équipe, nos locaux ainsi que nos projets.

Pour les enfants kermesse et ludothèque dès 14h avec un goûter ! .

Rejouets 11 Rue du Courtil Cérences 50510 Manche Normandie +33 6 02 28 70 26 contact@rejouets.com

