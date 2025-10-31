15 ans du ciné-club Cinéma Bardos

Cinéma Bourg Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

– 19h00 Assemblée générale

– 20h00 Repas avec rosé pamplemousse et petites bouchées, colombo de poulet avec riz et haricots créoles, tourments d’amour, café/thé/infusions. Sur réservation uniquement .

– 21h30 Séance de cinéma Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore.

Synopsis Alfredo vient de mourrir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c’est tout un pan de son passé qui s’écroule on l’appelait Toto à l’époque. Quand il n’était pas à l’école ou à l’église, Toto hantait le cinéma Paradiso et sa cabine de projection, où Alfredo lui apprenait la vie grâce aux vieux mélos et aux comédies… .

Cinéma Bourg Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 70 48 10 lesbobinesrurales@gmail.com

