15 ans du club FC Haut-Jura La Tourbière Bois-d’Amont
15 ans du club FC Haut-Jura La Tourbière Bois-d'Amont samedi 21 mars 2026.
15 ans du club FC Haut-Jura
La Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Tarif : 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 18:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Concerts & DJ (Shuza le Padawan Bizar La Déryves Les Spiders Januarix).
Vente sur place ou sur internet.
Buvette et petite restauration. .
La Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d'Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : 15 ans du club FC Haut-Jura
