15 ans Langeais Clap Langeais

Place Léon Boyer Langeais Indre-et-Loire
Vendredi 3, à partir de 19h animation musicale et film en plein air, gratuit.
Samedi 4 , de 11h a minuit animations diverses film enfants à 11h, et adultes à 15h et à 18h, bal folk de 20h à minuit.
Dimanche 5, de 14h à 19h, vidéos restauration du cinéma, l’association Langeais Clap… film à partir de 16h.
Expo photos permanente durant ces 3 jours. 6.5 .
Place Léon Boyer Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 29 42 25 12 hello asso.fr/langeais
English :
Friday 3, from 7pm: musical entertainment and open-air film, free of charge.
Saturday 4, 11 a.m. to midnight: a variety of activities, including a children’s film at 11 a.m., and adult films at 3 p.m. and 6 p.m., and a folk dance from 8 p.m. to midnight.
Sunday 5, 2pm to 7pm, cinema restoration vi
German :
Freitag, 3., ab 19 Uhr: Musikalische Unterhaltung und Film im Freien, kostenlos.
Samstag, 4., von 11 bis 24 Uhr: Verschiedene Animationen Film für Kinder um 11 Uhr und für Erwachsene um 15 und 18 Uhr, Bal Folk von 20 bis 24 Uhr.
Sonntag, 5. von 14 bis 19 Uhr: Videos zur Restaurierung des Kinos, de
Italiano :
Venerdì 3, dalle 19:00: intrattenimento musicale gratuito e film all’aperto.
Sabato 4, dalle 11.00 alle 24.00: varie attività, tra cui un film per bambini alle 11.00, film per adulti alle 15.00 e alle 18.00, e una danza popolare dalle 20.00 alle 24.00.
Domenica 5, dalle 14.00 alle 19.00, restauro
Espanol :
Viernes 3, a partir de las 19.00 h: animación musical gratuita y cine al aire libre.
Sábado 4, de 11.00 a 24.00 h: actividades variadas, como una película infantil a las 11.00 h, películas para adultos a las 15.00 y 18.00 h, y un baile folclórico de 20.00 a 24.00 h.
Domingo 5, de 14:00 a 19:00 h,
