15 Août for Ever Gymnase Pierrefontaine-les-Varans

Gymnase 1 Place du gymnase Pierrefontaine-les-Varans Doubs

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

« 15 Août For Ever » nouveau festival à Pierrefontaine Les Varans. Un vendredi (15 Août) haut en couleur et en BPM avec une soirée électro-fluo où la musique montera en BPM au fil de la soirée, techno hardtechno hardstyle et hardcore seront de la partie, Lalou une djette suisse qui a déjà mixée sur les plus grands festivals Helvètes et Français du genre. Lilian, Sasha et DJ MUSSO pour commencer et Dj totoche pour finir.

Un samedi plus calme et familiale avec Les Spiders V2 et DJ Tanguy .

Gymnase 1 Place du gymnase Pierrefontaine-les-Varans 25510 Doubs Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetespierrefontaine@gmail.com

