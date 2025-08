15 AOÛT : LES COULISSES DE LA MAISON DES VINS DE MADIRAN Maison des Vins Madiran

15 AOÛT : LES COULISSES DE LA MAISON DES VINS DE MADIRAN Maison des Vins Madiran Vendredi 15 août, 11h00 Sur inscription

La journée du vendredi 15 août, entrez dans les coulisses de la Maison des Vins des appellations Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, l’occasion unique de découvrir une salle de dégustation professionnelle !

Tout au long de la journée, nos vignerons animeront différents ateliers dégustation (environ 1h/atelier) : «Vins et Fromages », « Vins et Chocolats », « 100 % Tannat » et « 100 % Blancs ». Les places étant limitées, vous aurez l’opportunité d’échanger en toute intimité avec nos vignerons et d’en découvrir toujours plus.

Que vous soyez novice ou avisé, glissez-vous dans la peau d’un professionnel du vin et laissez-vous surprendre par vos sens.

Réservation conseillée à : [madiran.pacherenc@gmail.com](mailto:madiran.pacherenc@gmail.com)

Prix : 10€ / pers. l’atelier

Lieu : Maison des Vins, 4 rue de l’Église 65700 Madiran

Maison des Vins 4 rue de l’Eglise Madiran 65700 Hautes-Pyrénées