15 Août sur le palier La Comédie du Finistère Brest

15 Août sur le palier La Comédie du Finistère Brest jeudi 18 septembre 2025.

15 Août sur le palier

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 17:30:00

fin : 2025-09-21 18:45:00

Date(s) :

2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

Marine et Sarah n’ont aucun point commun, si ce n’est leur homme… et leur palier !

15 Août, l’immeuble est désert, le face à face entre l’écrivaine et la shampouineuse risque d’être chaud.

Une histoire de femmes, une histoire de voisinage, pleine de rebondissements et de surprises !

Après cette confrontation brûlante sur palier, il se peut que vous ne voyiez plus vos voisins de la même façon…

Informations pratiques

Durée 1h15.

Réservation obligatoire, en ligne. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 15 Août sur le palier Brest a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole