15 Août sur palier Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 21:00 – 22:20

Gratuit : non 20€ plein tarif; 11€ tarif enfant; 17€ Tarif groupe Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Genre : Comédie torride – A partir de 10 ans – Durée : 1h20 Une pièce de Jean FRANCOm, mise en scène de Romaric POIRIER Avec Cécile COVES et Géraldine VANDERCAMMEN Marine et Sarah n’ont aucun point commun, si ce n’est leur homme… et leur palier !15 Août, l’immeuble est désert, le face à face entre l’écrivaine et la shampouineuse risque d’être chaud. Une histoire de femmes, une histoire de voisinage, pleine de rebondissements et de surprises ! Après cette confrontation brûlante sur palier, il se peut que vous ne voyiez plus vos voisins de la même façon…Lien vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=JrSb5-1R0QU

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

02 40 47 34 44 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-32705-0.wb?REFID=Zy4aAAAAAACUAA



