15, comptez vous ! Regard sur une famille nombreuse atypique Atelier de La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

15, comptez vous ! Regard sur une famille nombreuse atypique

Jeudi 18 septembre 2025 de 18h30 à 20h. Atelier de La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Jeudi 2025-09-18 18:30:00

fin : 2025-09-18 20:00:00

2025-09-18

Conférence organisée par les Amis de la Méjanes et animée par Anne Lesaffre.

De retour en France après une vingtaine d’années passées en Catalogne, une femme renoue avec ses souvenirs d’enfance. C’est le regard frais et drôle que Manon, numéro 12, porte sur l’étonnante histoire de sa très nombreuse famille. Les quinze frères et sœurs sont élevés à la maison, en vase clos, selon une méthode expérimentale inspirée de Jean-Jacques Rousseau et de Maria Montessori.



Cette saga familiale raconte une vie à la saveur aigre-douce, dans une grande propriété isolée, pour que les enfants puissent s’ébrouer, prendre des initiatives et assumer des responsabilités très tôt. Une vie parsemée de moments trépidants, mais sur laquelle pèse aussi le poids du nombre, des lourdes tâches qui leur incombent et des épreuves qu’ils traversent.



C’est également le vécu d’une petite fille dans un chaudron bouillonnant d’hormones masculines, où la virilité est portée au pinacle, les valeurs du sexe faible toisées avec dédain.

L’auteure explore les dessous de l’histoire et se penche sur la vie des parents pour tenter de comprendre ce qui a pu motiver un tel choix pédagogique. Elle plonge dans les témoignages, les archives et les documents pour analyser l’impact de la guerre sur cette éducation.



Sa quête, jalonnée de découvertes, l’entraîne peu à peu vers une réflexion sur les paradoxes et les doubles contraintes d’une éducation se voulant exemplaire sois libre, audacieux d’esprit, mais fais ce que je dis. Une réflexion aussi sur le fragile équilibre entre appartenance au groupe et préservation de l’identité.



Sur le lien aux ancêtres, la filiation, la transmission, le carcan des schémas générationnels et l’évolution des mentalités. Une histoire qui, par bien des côtés, trouve son écho dans notre actualité. .

Atelier de La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Conference organized by Les Amis de la Méjanes and hosted by Anne Lesaffre.

German :

Konferenz, die von den Freunden der Méjanes organisiert und von Anne Lesaffre moderiert wird.

Italiano :

Conferenza organizzata dagli Amici di La Méjanes e ospitata da Anne Lesaffre.

Espanol :

Conferencia organizada por los Amigos de La Méjanes y presentada por Anne Lesaffre.

