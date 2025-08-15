15 ème édition des « Fermes de Noël » Quatzenheim

15 ème édition des « Fermes de Noël » Quatzenheim samedi 13 décembre 2025.

Quatzenheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

2025-12-13

Les fermes ouvrent leurs portes pour vous emmener vers la magie de Noël art et artisanat, nombreuses animations musicales et restauration

Depuis plus d’une décennie Quatzenheim endosse dès fin novembre ses plus beaux habits pour fêter Noël.

Cette année encore le petit village se métamorphosera, sous l’impulsion des associations et des habitants, en un haut lieu de Noël où vous pourrez passer un agréable moment en famille ou entre amis.

Une atmosphère particulière règne dans les grands corps de fermes qui ouvriront leurs portes pour accueillir les 90 artisans qui présenteront leurs œuvres et leurs idées de cadeaux à mettre au pied du sapin.

Le maître mot des organisateurs c’est l’authenticité. L’odeur de cannelle, d’anis et du vin chaud, que l’on peut déguster autour des feux de bois et des braseros, vous guidera et vous fera revivre les Noëls d’antan.

Le centre du village sera fermé à la circulation afin que vous puissiez flâner en toute sécurité et tranquillité.

Comme chaque année de nombreuses animations rythmeront le marché de Noël. Les enfants pourront également poster leur lettre pour le père noël dans la boite aux lettres prévue à cet effet. Le secours populaire sera sur place et récoltera des jouets neufs ou en bon état tout comme les enfants de Marthe qui vendra son traditionnel calendrier.

Quatzenheim 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 80 57 26

English :

The farms open their doors to take you to the magic of Christmas: arts and crafts, many musical events and catering

German :

Die Bauernhöfe öffnen ihre Türen, um Sie in den Weihnachtszauber zu entführen: Kunst und Kunsthandwerk, zahlreiche musikalische Darbietungen und Essen und Trinken

Italiano :

Le fattorie aprono le loro porte per accompagnarvi nella magia del Natale: arti e mestieri, numerosi eventi musicali e ristorazione

Espanol :

Las granjas abren sus puertas para llevarle a la magia de la Navidad: artesanía, numerosos eventos musicales y catering

