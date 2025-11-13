15 ÈME ÉDITION DES JOURNÉES DU CINÉMA INDIEN ET BOLLYWOOD Montpellier

15 ÈME ÉDITION DES JOURNÉES DU CINÉMA INDIEN ET BOLLYWOOD

29 boulevard Sarrail Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-13

Les 15e Journées du cinéma indien et Bollywood vous donnent rendez-vous du 13 au 16 novembre 2025.

Au programme 6 projections de films du cinéma indien, sous-titrés en français., à la salle Rabelais.

►Séance d’ouverture au cinéma Diagonal Jeudi 13 novembre 2025 à 20h00

20h00 Homebound (2025 hindi)

Réalisé par Neeraj Ghaywan

Avec Ishaan Khatter, Vishal Jethwa, Janhvi Kapoor

Dans un village du nord de l’Inde, deux amis d’enfance tentent de passer le concours de la police nationale, un métier qui pourrait leur offrir la dignité qu’ils n’osent espérer. Alors qu’ils touchent du doigt leur rêve, le lien précieux qui les unit est menacé par leurs désillusions.

►Vendredi 14 novembre 2025 à 19h00

19h00 Trio Sangam

Concert de musique traditionnelle et fusion

Avec Sarita Rao (Chant)

Hameed Khan Kawa (Tabla)

Jeremy Folcher (Chant et Violon)

Vente de collations indiennes

►Samedi 15 novembre 2025 Journée payante

13:00

Accueil du public

13:30

Thondimuthalum Driksakhiyum (2017 malayalam)

Réalisé par Dileesh Pothan

Avec Fahadh Faasil, Suraj Venjaramoodu, Nimisha Sajayan

Un couple de jeunes mariés issus de castes différentes part en voyage en bus. Un passager vole la chaine en or de la jeune femme et l’avale ! Le film suit l’enquête dans tous ses rebondissements et complexités. Un thriller typique du nouveau cinéma malayalam.

16:00 17:30

Pause

17:45 18:45

Spectacle de contes, chants et danses

Rang Birangi Duniya Un monde de couleurs par la compagnie Flora Devi

Emboîtant le pas au rythme de cette musique inlassable, Couleurs, mélodies et parfums Se déversent en d’infinies cascades, Dans cette joie surabondante qui s’éparpille.

Rabindranath Tagore

17:00 19:30

Pause

19:45

83 (2021 hindi)

Réalisé par Kabir Khan

Avec Deepika Padukone, Ranveer Singh, Jiiva

Le film retrace l’incroyable victoire de l’équipe indienne de cricket menée par son capitaine, Kapil Dev, lors de la Coupe du monde à Londres, en 1983. Cet événement a permis de propulser l’Inde sur la scène internationale du cricket. Le film parfait pour célébrer les 40 ans du club de baseball et cricket de Montpellier, les Barracudas !

Dimanche 16 novembre 2025, Journée Gratuite

13:00

Accueil du public

13:30

Boong (2024 manipuri et hindi)

Réalisé par Lakshmipriya Devi

Avec Bala Hijam Ningthoujam, Vikram Kochhar

Ce premier film, tourné au Manipur juste avant les conflits récents, dessine un portrait vif et attachant du jeune écolier Boong qui défie les frontières et les tensions ethniques lorsqu’il se met en tête de retrouver son père.

16:00

Rhythm of Dammam (2024 konkani et kannada)

Réalisé par Jayan K. Cherian

Avec Chinmaya Siddi, Girija Siddi, Mohan Siddi

Le film est issu d’un travail de terrain approfondi ayant pour but de mettre en lumière l’histoire méconnue du peuple Siddi, ces descendants des Africains mis en esclavage par les colons portugais en Inde. Le jeune Jayaram Siddi, hanté par l’esprit de son grand-père, va remonter vers ses ancêtres pour comprendre les traditions de sa communauté.

17:30 Table ronde en présence du réalisateur Jayan K. Cherian

19:45

Chithha (2023 tamoul)

Réalisé par Arun Kumar

Avec Siddharth, Nimisha Sajayan, S. Aafiyah Tasneem

Le jour de Diwali, un homme est accusé d’avoir abusé de l’amie de sa jeune nièce. Sa situation s’aggrave lorsque cette dernière est kidnappée. Les familles recherchent le coupable quelles que soient les conséquences. Un thriller qui tient en haleine jusqu’au bout !

Programme complet sur le site internet de l’événement. .

29 boulevard Sarrail Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The 15th Journées du cinéma indien et Bollywood will be held from November 13 to 16, 2025.

On the program: 6 screenings of Indian films, with French subtitles, at the Salle Rabelais.

German :

Die 15. Indischen Filmtage und Bollywood laden Sie vom 13. bis 16. November 2025 ein.

Auf dem Programm stehen 6 Vorführungen von Filmen des indischen Kinos mit französischen Untertiteln im Saal Rabelais.

Italiano :

La 15a edizione delle Journées du cinéma indien et Bollywood si terrà dal 13 al 16 novembre 2025.

In programma: 6 proiezioni di film indiani, con sottotitoli in francese, presso la Salle Rabelais.

Espanol :

Las 15ª Jornadas del Cine Indio y Bollywood se celebrarán del 13 al 16 de noviembre de 2025.

En el programa: 6 proyecciones de películas indias, subtituladas en francés, en la Salle Rabelais.

