15 ème Rando de Noël rue du Tourrier ( Route d’Ansouis ) Pertuis

15 ème Rando de Noël

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 8h30. rue du Tourrier ( Route d’Ansouis ) Complexe du tourrier Pertuis Vaucluse

La ville de Pertuis avec la collaboration de l’association Les Mille Pattes présente la 15ème rando de Noël le samedi 6 décembre à partir de 8h30 au Complexe du Tourrier.

Rendez-vous à 8h30 au Complexe du Tourrier à Pertuis sur la route d’Ansouis.



Au programme

– 2 parcours environ 8kms et 12 kms

– Vin chaud et soupe à l’oignon à l’arrivée offert par la Municipalité



Une participation de minimum de 3€ est demandé à verser directement le jour de la manifestation au profit des Blouses Roses



Inscription obligatoire avant le 26 novembre au 04 90 79 51 03 .

English :

The town of Pertuis, with the collaboration of the association Les Mille Pattes, presents the 15th rando de Noël on Saturday December 6, starting at 8:30 am at the Complexe du Tourrier.

German :

Die Stadt Pertuis präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Verein Les Mille Pattes die 15. Weihnachtswanderung am Samstag, den 6. Dezember ab 8:30 Uhr am Complexe du Tourrier.

Italiano :

La città di Pertuis, in collaborazione con Les Mille Pattes, organizza la sua 15a passeggiata natalizia sabato 6 dicembre, con partenza alle 8.30 dal Complexe du Tourrier.

Espanol :

La ciudad de Pertuis, en asociación con Les Mille Pattes, organiza su 15ª marcha navideña el sábado 6 de diciembre, a partir de las 8.30 h en el Complexe du Tourrier.

