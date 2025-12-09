15 km du Havre 2026 Le Havre

15 km du Havre 2026

Place de l’Hôtel de Ville Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Passionné(e)s de sport, nous vous invitons à participer à l’événement sportif 15 km du Havre ! Ce rendez-vous désormais incontournable sera l’occasion parfaite pour vous dépasser, vous challenger et vivre une expérience inoubliable.

Vous aurez le choix entre plusieurs courses, en fonction de ton niveau et de tes envies

– La course de 5 km, parfait pour ceux qui cherchent à se mettre en jambe

– La course de 15 km, pour les plus aguerris d’entre vous

– La marche de 5 km, pour ceux qui préfèrent prendre leur temps et profiter du paysage

Peu importe la course que vous choisirez, l’important est de participer et de prendre du plaisir. Alors, prêt(e)s à relever le défi ?

Inscription obligatoire au profit des handicapés sportifs .

Place de l'Hôtel de Ville Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : 15 km du Havre 2026

