150 ans de la ligne Lyon st Paul à Montbrison, Gare de Sainte Foy l’Argentière, Sainte-Foy-l’Argentière

Informations pratiques

150 ans de la ligne Lyon st Paul à Montbrison Dimanche 20 septembre, 10h00 Gare de Sainte Foy l’Argentière Rhône

billet combiné avec le minitrain 7,50€ adultes , 6€ enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des 150 ans de la ligne ,nous vous invitons à découvrir le patrimoine de l’association CFTB (chemin de fer touristique de la Brévenne ) ,locomotive à vapeur type 130 italienne 1914 (froide) locotracteurs ,draisine billard et ex SNCF ,voitures voyageurs dite ( boite à tonnerre ,une sera amménagée pour abriter l’exposition des 150 ans de la ligne , la chronologie , l’histoire ,les ouvrages d’art ,les gares ) un wagon baladeuse ,visite du musée dans l’ancienne salle des pas perdus de la gare accésible gratuitement , et la possibilité de faire un aller retour ,payant ,en draisine ou en baladeuse sur environ 2 km , et éventuellement de monter sur les minitrains de l’autre association qui jouxte notre site .

Gare de Sainte Foy l’Argentière 69610 Sainte Foy l’Argentière Sainte-Foy-l’Argentière 69610 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0674169088 https://share.google/SJhUxUfLo0L50veuhx la gare de st foy l’argentière fait partie de la ligne de Lyon st Paul à Montbrison dont on fête les 150 ans cette année parking gratuit ,ligne de bus no 203

A l’occasion des 150 ans de ligne ,nous vous invitons à découvrir le patrimoine de l’association CFTB ,locomotive à vapeur type 130 italienne (froide) locotracteurs ,draisine billard et ex SNCF dite…

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