150 ans de l’église de Janzé Janzé

Rue Abbé Michel Sourdin Janzé Ille-et-Vilaine

A l’occasion des 150 ans de la construction de l’église, l’association Janzé Histoire et Patrimoine vous propose de découvrir ou redécouvrir l’histoire et les trésors de l’église du Sacré-Coeur de Janzé, à travers des visites guidées et des expositions.

Samedi 6/09/25 de 14h00 à 18h30 et dimanche 7/09/25 de 14h00 à 18h30, église de Janzé.

Plus d’informations sur https://janzehistoireetpat.wixsite.com/35150/event-details/150e-anniversaire-de-la-construction-de-leglise .

Rue Abbé Michel Sourdin Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 56 06 49 95

