150 ans de l’église de Janzé Janzé

Rue Abbé Michel Sourdin Janzé Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-06 14:00:00
fin : 2025-09-07 18:30:00
2025-09-06
A l’occasion des 150 ans de la construction de l’église, l’association Janzé Histoire et Patrimoine vous propose de découvrir ou redécouvrir l’histoire et les trésors de l’église du Sacré-Coeur de Janzé, à travers des visites guidées et des expositions.
Samedi 6/09/25 de 14h00 à 18h30 et dimanche 7/09/25 de 14h00 à 18h30, église de Janzé.
Plus d’informations sur https://janzehistoireetpat.wixsite.com/35150/event-details/150e-anniversaire-de-la-construction-de-leglise .
