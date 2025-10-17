150 ans de relation franco allemande à travers la chanson française Lieu dit Porjou Plestin-les-Grèves
Lieu dit Porjou L’Improbable café Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-17 14:30:00
fin : 2025-10-17 16:00:00
2025-10-17
Conférence de Frédéric Mallégol .
Lieu dit Porjou L’Improbable café Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79
