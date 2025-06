150 ans Maurice Ravel Exposition urbaine « Sur les pas de Ravel » Ciboure 4 juillet 2025 07:00

Pyrénées-Atlantiques

150 ans Maurice Ravel Exposition urbaine « Sur les pas de Ravel » Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-04

fin : 2025-08-31

2025-07-04

Compositeur incontournable de la région et de renommée internationale, Maurice Ravel trouve des sources d’inspiration pour ses œuvres dans son pays natal, cher à son cœur.

Suivez ses traces et laissez-vous entraîner à la découverte des sites et monuments emblématiques qui ont marqué ses séjours.

Un parcours urbain composé de dix stations réparties dans les rues de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz vous attend. Départ devant la mairie. .

En ville

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 64 56

