Informations pratiques

Sondersdorf

150 Ans Saja 68

Chemin des Marronniers Sondersdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-18

150 ans de passion, de partage et d’engagement au service des abeilles ! Sur inscription.

Le SAJA 68 fête ses 150 ans !

Venez découvrir l’apiculture, notre rucher-école et nos animations pour petits et grands.

Tombola et nombreuses surprises !

Restauration rapide sur place : hot-dogs, crêpes et fontaine à chocolat.

Une grande paella conviviale sera également proposée à la salle communale, sur réservation.

Une journée festive pour célébrer 150 ans de passion pour les abeilles ! .

Chemin des Marronniers Sondersdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 71 95 93 11 sajasecretariat@gmail.com

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English :

150 years of passion, sharing, and dedication to the cause of bees! Registration required.

L’événement 150 Ans Saja 68 Sondersdorf a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Sundgau