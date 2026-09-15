150 Ans Saja 68 Sondersdorf
dimanche 18 octobre 2026 · Sondersdorf
Informations pratiques
Sondersdorf
150 Ans Saja 68
Chemin des Marronniers Sondersdorf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-18
150 ans de passion, de partage et d’engagement au service des abeilles ! Sur inscription.
Le SAJA 68 fête ses 150 ans !
Venez découvrir l’apiculture, notre rucher-école et nos animations pour petits et grands.
Tombola et nombreuses surprises !
Restauration rapide sur place : hot-dogs, crêpes et fontaine à chocolat.
Une grande paella conviviale sera également proposée à la salle communale, sur réservation.
Une journée festive pour célébrer 150 ans de passion pour les abeilles ! .
Chemin des Marronniers Sondersdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 71 95 93 11 sajasecretariat@gmail.com
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English :
150 years of passion, sharing, and dedication to the cause of bees! Registration required.
L’événement 150 Ans Saja 68 Sondersdorf a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Sundgau