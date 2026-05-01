150 choristes en concert Centre Culturel Le Sémaphore Trébeurden

Trébeurden

150 choristes en concert

Centre Culturel Le Sémaphore 7-9 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Deux chorales, Salle de Bain reçoit Mélodie en Retz pour un concert au profit de la recherche médicale sur la maladie de Parkinson.

Belle soirée en perspective… .

Centre Culturel Le Sémaphore 7-9 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement 150 choristes en concert Trébeurden a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose