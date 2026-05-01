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150 choristes en concert Centre Culturel Le Sémaphore Trébeurden

150 choristes en concert Centre Culturel Le Sémaphore Trébeurden samedi 9 mai 2026.

Lieu : Centre Culturel Le Sémaphore

Adresse : 7-9 Rue des Plages

Ville : 22560 Trébeurden

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Trébeurden

150 choristes en concert

Centre Culturel Le Sémaphore 7-9 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Deux chorales, Salle de Bain reçoit Mélodie en Retz pour un concert au profit de la recherche médicale sur la maladie de Parkinson.
Belle soirée en perspective…   .

Centre Culturel Le Sémaphore 7-9 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement 150 choristes en concert Trébeurden a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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