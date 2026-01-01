150 kg à deux, on vous en met un peu plus ? Saint-André-les-Vergers

150 kg à deux, on vous en met un peu plus ?

Deux drôles d’oiseaux se livrent sans retenue à une festive joute verbale, un combat à mots nus, phrases délicates et refrains sans cholestérol.



Leur cahier des charges ? La légèreté ! Sur la balance, pas un gramme de gras, deux écritures aériennes, car, voyez-vous, ces deux-là ont de la plume ! Dans cet émincé de traits d’esprit en apesanteur, ils ont pour seules armes une guitare aérienne et deux pupitres venus à pied.



Deux poids… démesure !



Distribution

Vincent Roca et Wally textes et chant

Xavier Lefrançois création lumières

Pascal Roux son



La presse en parle

Vincent Roca est un poète converti en humoriste. Il y a chez lui quelques gènes de Ruy Blas et de Cyrano. Le Monde

Wally est rapide, généreux, inlassable, et il écrit des chapelets de textes et de chansons d’une efficacité. Le Figaro .

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

