150 voix pour un seul Chœur Chaspuzac

150 voix pour un seul Chœur

Gymnase de l’aérodrome Chaspuzac Haute-Loire

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Les 6 chorales du même chef de chœur Christophe Andrieux seront unis pour un seul concert le samedi 21 mars 2026 à 15 h au gymnase de Chaspuzac. Un évènement à ne pas manquer, pour une bonne cause la recherche médicale en ophtalmologie.

Gymnase de l’aérodrome Chaspuzac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 97 93 45

English :

The 6 choirs led by Christophe Andrieux will join forces for a single concert on Saturday, March 21, 2026 at 3 p.m. in the Chaspuzac gymnasium. An event not to be missed, for a good cause: medical research in ophthalmology.

