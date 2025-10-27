15000 voix pour les légendes du rock Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence

15000 voix pour les légendes du rock

Samedi 7 février 2026 de 20h à 22h. Arena du Pays d’Aix 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 65 EUR

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 22:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Vibrez rock avec 15 000 choristes répartis dans 29 villes de France ! Queen, AC/DC, Stones et plus résonneront dans les Zéniths dès janvier 2026. Un show unique, des harmonies puissantes, une ambiance électrique rejoignez l’expérience rock’n’roll !

Dans 29 villes, 500 choristes de votre région monteront sur scène. Sous la direction de chefs de chœur locaux, chaque soirée sera un véritable spectacle, avec des harmonies puissantes et des solos légendaires.

Imaginez une armée de 15 000 voix s’unissant pour revisiter les plus grandes légendes du rock. Des classiques intemporels aux hymnes modernes, ces soirées exceptionnelles promettent de faire vibrer les murs de tous les Zéniths de France et de vous transporter dans l’univers palpitant du rock’n’roll.



Venez vibrer, chanter et rocker avec nous à partir de janvier 2026 dans une ambiance électrique où la musique rassemble et fait battre les chœurs à l’unisson. .

Arena du Pays d’Aix 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Rock out with 15,000 backing singers in 29 French cities! Queen, AC/DC, Stones and more will be ringing out from the Zeniths in January 2026. A unique show, powerful harmonies, an electric atmosphere: join the rock?n?roll experience!

German :

Rocken Sie mit 15 000 Chorsängern in 29 Städten in ganz Frankreich! Queen, AC/DC, Stones und mehr werden ab Januar 2026 in den Zeniths erklingen. Eine einzigartige Show, kraftvolle Harmonien, eine elektrisierende Atmosphäre: Machen Sie mit beim Rock?n?Roll-Erlebnis!

Italiano :

Rockeggiate con 15.000 coristi in 29 città in tutta la Francia! Queen, AC/DC, Stones e altri ancora risuoneranno dagli Zeniths nel gennaio 2026. Uno spettacolo unico, armonie potenti, un’atmosfera elettrica: partecipate all’esperienza rock’n’roll!

Espanol :

Rock con 15.000 coristas en 29 ciudades de Francia Queen, AC/DC, los Stones y muchos más sonarán en los Zeniths en enero de 2026. Un espectáculo único, armonías potentes, un ambiente eléctrico: ¡únase a la experiencia del rock?n?roll!

