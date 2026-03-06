15000 voix pour les légendes du rock Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

15000 voix pour les légendes du rock

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Vivez une expérience rock hors du commun ! 15 000 choristes, vont enflammer la scène de la Halle Tony Garnier en reprenant les plus grands classiques du rock.

English : 15000 voices for rock legends

Enjoy an extraordinary rock experience! 15,000 singers will set the stage alight at the Halle Tony Garnier with renditions of the greatest rock classics.

