15000 voix pour les légendes du rock Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement
15000 voix pour les légendes du rock Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement dimanche 26 avril 2026.
15000 voix pour les légendes du rock
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26 20:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Vivez une expérience rock hors du commun ! 15 000 choristes, vont enflammer la scène de la Halle Tony Garnier en reprenant les plus grands classiques du rock.
.
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 15000 voices for rock legends
Enjoy an extraordinary rock experience! 15,000 singers will set the stage alight at the Halle Tony Garnier with renditions of the greatest rock classics.
L’événement 15000 voix pour les légendes du rock Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-04 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme