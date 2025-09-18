15000 VOIX POUR LES LÉGENDES DU ROCK Montpellier

15000 VOIX POUR LES LÉGENDES DU ROCK Montpellier dimanche 8 février 2026.

15000 VOIX POUR LES LÉGENDES DU ROCK

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 35 – 35 – 65 EUR

Date :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

15 000 choristes, répartis dans les plus grands Zéniths de France, vont enflammer les scènes en reprenant les plus grands classiques du rock Queen, The Rolling Stones, AC/DC et bien d’autres. Sous la direction de 80 chefs de chœur, chaque soirée sera un véritable spectacle, avec des harmonies puissantes et des solos légendaires.

Vivez une expérience rock hors du commun !

Imaginez une armée de 15 000 voix s’unissant pour revisiter les plus grandes légendes du rock. Des classiques intemporels aux hymnes modernes, ces soirées exceptionnelles promettent de faire vibrer les murs de tous les Zéniths de France et de vous transporter dans l’univers palpitant du rock’n’roll.

Venez vibrer, chanter et rocker avec nous à partir de janvier 2026 dans une ambiance électrique où la musique rassemble et fait battre les chœurs à l’unisson.

Réservation place pmr

julie@adamconcerts.com .

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

15,000 backing singers in France?s biggest Zeniths will set the stage ablaze with covers of the greatest rock classics: Queen, The Rolling Stones, AC/DC and many more. Under the direction of 80 choirmasters, each evening will be a true spectacle, with powerful harmonies and legendary solos.

German :

15.000 Chorsänger, die in den größten Zeniths Frankreichs verteilt sind, werden die Bühnen mit den größten Rockklassikern zum Beben bringen: Queen, The Rolling Stones, AC/DC und viele andere. Unter der Leitung von 80 Chorleitern wird jeder Abend zu einem wahren Spektakel mit kraftvollen Harmonien und legendären Solos.

Italiano :

15.000 coristi dei più grandi Zenith francesi infiammeranno i palchi con le cover dei più grandi classici del rock: Queen, Rolling Stones, AC/DC e molti altri. Sotto la direzione di 80 direttori di coro, ogni serata sarà un vero spettacolo, con armonie potenti e assoli leggendari.

Espanol :

15.000 coristas de los mayores zeniths de Francia incendiarán los escenarios con versiones de los grandes clásicos del rock: Queen, The Rolling Stones, AC/DC y muchos más. Bajo la dirección de 80 directores de coro, cada velada será un verdadero espectáculo, con armonías poderosas y solos legendarios.

