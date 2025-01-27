15000 voix pour les légendes du rock Zénith de Pau Pyrénées Pau
15000 voix pour les légendes du rock Zénith de Pau Pyrénées Pau vendredi 27 février 2026.
15000 voix pour les légendes du rock
Zénith de Pau Pyrénées Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 EUR
Tarif de base plein tarif
27 février 2026
fin : 2026-02-27
2026-02-27
500 choristes pour un show 100% rock !
Unique en Europe, cet événement hors du commun fait vibrer les plus grandes salles de France !
De Queen à AC/DC, en passant par The Rolling Stones, Nirvana ou Muse, redécouvrez les plus grands classiques du rock interprétés par 500 voix puissantes accompagnées de musiciens live.
⚡ Une expérience sonore et visuelle XXL où l’énergie du rock rencontre l’émotion du chant choral.
Vibrez, chantez, partagez — et laissez-vous emporter dans une ambiance électrique qui fera trembler les murs des Zéniths de France ! .
Zénith de Pau Pyrénées Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50
