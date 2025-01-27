15000 voix pour les légendes du rock Zénith de Pau Pyrénées Pau

15000 voix pour les légendes du rock

Zénith de Pau Pyrénées Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

500 choristes pour un show 100% rock !

Unique en Europe, cet événement hors du commun fait vibrer les plus grandes salles de France !

De Queen à AC/DC, en passant par The Rolling Stones, Nirvana ou Muse, redécouvrez les plus grands classiques du rock interprétés par 500 voix puissantes accompagnées de musiciens live.

⚡ Une expérience sonore et visuelle XXL où l’énergie du rock rencontre l’émotion du chant choral.

Vibrez, chantez, partagez — et laissez-vous emporter dans une ambiance électrique qui fera trembler les murs des Zéniths de France ! .

Zénith de Pau Pyrénées Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50

