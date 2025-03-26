15000 VOIX POUR LES LEGENDES DU ROCK – REIMS ARENA Reims

15000 VOIX POUR LES LEGENDES DU ROCK Début : 2026-03-28 à 20:00. Tarif : – euros.

EN TOURNÉE À PARTIR DE 2026Vivez une expérience rock hors du commun ! 15 000 choristes, répartis dans les plus grands Zéniths de France, vont enflammer les scènes en reprenant les plus grands classiques du rock : Queen, The Rolling Stones, AC/DC et bien d’autres. Dans 27 villes, 500 choristes de votre région monteront sur scène. Sous la direction de chefs de chœur locaux, chaque soirée sera un véritable spectacle, avec des harmonies puissantes et des solos légendaires.Imaginez une armée de 15 000 voix s’unissant pour revisiter les plus grandes légendes du rock. Des classiques intemporels aux hymnes modernes, ces soirées exceptionnelles promettent de faire vibrer les murs de tous les Zéniths de France et de vous transporter dans l’univers palpitant du rock’n’roll.Venez vibrer, chanter et rocker avec nous à partir de janvier 2026 dans une ambiance électrique où la musique rassemble et fait battre les chœurs à l’unisson.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

REIMS ARENA BOULEVARD JULES CESAR 51100 Reims 51