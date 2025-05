150ème foire brocante, foire, marché paysan – Vicq-sur-Nahon, 24 mai 2025 07:00, Vicq-sur-Nahon.

Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

2025-05-24

De nombreuses animations au cours de la journée.

Au programme brocante, foire, marché paysan, Échos de Gâtines, balade en calèche, voitures anciennes, fanfare de Poulaines, exposition Benjamin Rabier, sculpteur à la tronçonneuse, majorettes de Luçay-le-Mâle .

Vicq-sur-Nahon 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 88 32 93

English :

Lots of entertainment throughout the day.

German :

Zahlreiche Animationen im Laufe des Tages.

Italiano :

Tanti intrattenimenti durante la giornata.

Espanol :

Mucha animación durante todo el día.

