1518 ou dansez plus fort car on pourrait bien vous entendre Mauléon-Licharre

Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

2025-09-19

Dans le cadre de la saison culturelle, vous êtes attendus à Mauléon.

Ce spectacle, présenté par la compagnie de l’Établi, nous transporte à Strasbourg, en 1518. Frau Troffea sort de chez elle et commence à danser, sans raison. S’en suivirent des dizaines et des dizaines d’autres personnes qui dansèrent jusqu’à l’épuisement, parfois même jusqu’à la mort. Jusqu’à créer une épidémie de gens qui bougent, sautent, se tordent, convulsent, suent et dansent. Le spectacle sera suivi d’un bal latino avec Forro Banzaï pour animer l’apéritif et la petite restauration vendue sur place par les parents d’élèves de l’école publique de Mauléon. .

Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques

