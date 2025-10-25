151ème Blues Station in Tournon Concerts Salle des fêtes de l’Abescat Tournon-d’Agenais

151ème Blues Station in Tournon Concerts Salle des fêtes de l’Abescat Tournon-d’Agenais samedi 25 octobre 2025.

151ème Blues Station in Tournon Concerts

Salle des fêtes de l’Abescat Rue de l’école Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Plateau exceptionnel pour cette 151ème Blues Station in Tournon ! Johnny SANSONE Band (USA). Réservation fortement conseillée.

Plateau exceptionnel pour cette 151ème Blues Station in Tournon !

Johnny SANSONE Band (USA), figure majeure du blues louisianais, showman habité entre harmonica, guitare et accordéon, accompagné de musiciens de la Nouvelle-Orléans.

Luke WINSLOW-KING (USA), Anna BOULIC (FR/AUS), Nico Wayne TOUSSAINT (FR), Thomas FELDMANN (ALL), Lorenzo SANCHEZ (FR), Anthony STELMASZACK, Paul SAN MARTIN, Abdell “B BOP”, Sylvain TEJERIZO, Romain GRATALON… Un plateau all-stars du blues international !

Première partie Concert Master Class.

Réservation fortement conseillée. .

Salle des fêtes de l’Abescat Rue de l’école Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 72 14 blues.station@wanadoo.fr

English : 151ème Blues Station in Tournon Concerts

Exceptional line-up for this 146th Blues Station in Tournon! Headliner: Chris O’LEARLY Band. Reservations strongly recommended.

German : 151ème Blues Station in Tournon Concerts

Außergewöhnliche Besetzung für diese 151. Blues Station in Tournon! Johnny SANSONE Band (USA). Reservierung dringend empfohlen.

Italiano :

Una formazione d’eccezione per il 151° Blues Station di Tournon! Johnny SANSONE Band (USA). Si consiglia vivamente la prenotazione.

Espanol : 151ème Blues Station in Tournon Concerts

¡Un cartel excepcional para la 151ª Estación de Blues de Tournon! Johnny SANSONE Band (Estados Unidos). Se recomienda encarecidamente reservar.

L’événement 151ème Blues Station in Tournon Concerts Tournon-d’Agenais a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Fumel Vallée du Lot