152 ème Blues Station in Tournon Concerts Salle des fêtes de l’Abescat Tournon-d’Agenais

152 ème Blues Station in Tournon Concerts

Salle des fêtes de l’Abescat Rue de l’école Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Soirée exceptionnel pour cette 152 ème édition de Blues Station concerts in Tournon !

Retrouvez en première partie Tiger rose deux voix uniques et puissantes, suivis de Selwyn birchwood band & Carly harvey. Réservation fortement conseillée.

Salle des fêtes de l’Abescat Rue de l’école Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 72 14 blues.station@wanadoo.fr

English : 152 ème Blues Station in Tournon Concerts

Exceptional line-up for this 148th Blues Station in Tournon!

Nico Wayne TOUSSAINT Big Band, THE FACTORY in the first part. Reservation strongly recommended.

German : 152 ème Blues Station in Tournon Concerts

Außergewöhnliche Besetzung für die 147. Blues Station in Tournon! Headliner: The Stephen HULL Experience (USA). Reservierung dringend empfohlen.

Italiano :

Una serata eccezionale per la 152ª edizione dei concerti di Blues Station a Tournon!

Ad aprire la serata saranno i Tiger Rose, due voci uniche e potenti, seguiti da Selwyn Birchwood Band & Carly Harvey. Si consiglia vivamente la prenotazione.

Espanol : 152 ème Blues Station in Tournon Concerts

Un cartel excepcional para la 148ª Estación de Blues de Tournon

Actuación de apertura: Nico Wayne TOUSSAINT Big Band, THE FACTORY. Se recomienda encarecidamente reservar.

L’événement 152 ème Blues Station in Tournon Concerts Tournon-d’Agenais a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Fumel Vallée du Lot