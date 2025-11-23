152 ème Blues Station in Tournon Concerts Salle des fêtes de l’Abescat Tournon-d’Agenais
152 ème Blues Station in Tournon Concerts Salle des fêtes de l’Abescat Tournon-d’Agenais dimanche 23 novembre 2025.
152 ème Blues Station in Tournon Concerts
Salle des fêtes de l’Abescat Rue de l’école Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Soirée exceptionnel pour cette 152 ème édition de Blues Station concerts in Tournon !
Retrouvez en première partie Tiger rose deux voix uniques et puissantes, suivis de Selwyn birchwood band & Carly harvey. Réservation fortement conseillée.
Salle des fêtes de l'Abescat Rue de l'école Tournon-d'Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : 152 ème Blues Station in Tournon Concerts
Exceptional line-up for this 148th Blues Station in Tournon!
Nico Wayne TOUSSAINT Big Band, THE FACTORY in the first part. Reservation strongly recommended.
German : 152 ème Blues Station in Tournon Concerts
Außergewöhnliche Besetzung für die 147. Blues Station in Tournon! Headliner: The Stephen HULL Experience (USA). Reservierung dringend empfohlen.
Italiano :
Una serata eccezionale per la 152ª edizione dei concerti di Blues Station a Tournon!
Ad aprire la serata saranno i Tiger Rose, due voci uniche e potenti, seguiti da Selwyn Birchwood Band & Carly Harvey. Si consiglia vivamente la prenotazione.
Espanol : 152 ème Blues Station in Tournon Concerts
Un cartel excepcional para la 148ª Estación de Blues de Tournon
Actuación de apertura: Nico Wayne TOUSSAINT Big Band, THE FACTORY. Se recomienda encarecidamente reservar.
